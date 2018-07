Polícia Militar detém três manifestantes da USP A Polícia Militar (PM) informou no começo da noite que três manifestantes envolvidos no confronto entre a Tropa de Choque e estudantes, professores e funcionários da Universidade de São Paulo (USP) foram levados ao 93º Distrito Policial de São Paulo, no bairro do Jaguaré. Por volta das 20 horas os detidos prestavam depoimento. Eles deverão responder por dano a patrimônio público, desacato a autoridade e resistência à prisão. O objetivo da manifestação de hoje na USP era exatamente pedir a saída dos policiais militares do campus da universidade.