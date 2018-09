Polícia prende 17 acusados de contrabando em MS Dezessete pessoas foram presas ontem em Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, após revista em um ônibus que estava transportando mercadorias contrabandeadas. A prisão aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 144 da rodovia BR-158. O ônibus de turismo, conduzido por Raimundo da Glória Lobo, de 52 anos, seguia do Paraguai com destino a Belém, no Pará. Entre os presos, segundo a PRF, estão a guia turística Cleisy Rita Aragão de Sousa, de 48 anos, e mais 15 passageiros, transportando diversas mercadorias contrabandeadas de Ciudad del Este, no Paraguai. Entre as mercadorias apreendidas estavam equipamentos eletrônicos, itens de informática, medicamentos controlados, pacotes de cigarros, entre outros. No total, foram apreendidos mais de 207 mil itens. Além disso, um dos passageiros, identificado como Veraldo Ferreira Cardoso, de 42 anos, residente em Belém, possuía contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal do Tocantins, em função de uma condenação por crime de contrabando.