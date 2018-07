Polícia prende 5 por uso de peças roubadas em oficina

Durante 40 dias de investigações, os policiais descobriram que havia um atendimento preferencial para clientes que compravam carros batidos. O delegado Marcelo Bianchi, titular da 3ª Divecar, disse que "a pessoa comprava um veículo batido por um preço bem em conta, depois deixava na oficina para arrumar por um valor mais camarada".

De acordo com a SSP, o dono da oficina, Marco Antônio do Nascimento, de 35 anos, e outros quatro funcionários foram detidos. No local, foi apreendido um Fiat Palio, roubado na Penha, na zona leste da capital paulista, em 17 de maio. A equipe também apreendeu um BMW, um Honda Civic, um Fiat Siena, um Volkswagen Fox, um Toyota Corolla e uma perua Volkswagen Kombi. Os policiais encontraram ainda partes de um Fiat Stilo.