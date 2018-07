Polícia prende acusado de incendiar ônibus em Sorocaba A Polícia Civil de Sorocaba prendeu nesta terça-feira um dos acusados de participar de ataques e incêndios a ônibus na cidade do interior paulista. Pablo Henrique Dias Gomes, de 19 anos, que aparece nas imagens de um circuito interno espalhando combustível no interior de um coletivo, no dia 23 de novembro, apresentou-se à polícia acompanhado de advogado.