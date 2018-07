Polícia prende dois envolvidos em roubo a prédio em SP

O mentor do assalto, segundo a polícia, é um colombiano conhecido como Pinochet, que está foragido. Ele faria parte de um grupo de ladrões especialistas em furto de bagagens em aeroportos e foi reconhecido por um policial da Divisão Especial de Atendimento ao Turista (Deatur) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, por imagens gravadas pela câmeras internas do condomínio. A identificação também foi confirmada pelos porteiros do condomínio.

Os dois suspeitos de receptação, Lisbeth Campos e Jonathan Fuentes, foram encontrados no apartamento de Pinochet, na Rua Oscar Gordinho, na Baixada do Glicério, no centro da capital paulista. Eles estavam com roupas e perfumes identificados pela vítima, de acordo com o delegado responsável pela Deatur, Osvaldo Nico Gonçalves.

Também foram encontrados no apartamento documentos falsos de outros colombianos. A polícia estima que 12 pessoas participaram da quadrilha. Segundo o delegado, três integrantes da quadrilha forneceram as identidades dos ladrões que realizaram o assalto. Eles não confirmaram que fizeram o bloqueio do celular do dentista.

Lisbeth e Fuentes disseram inicialmente que estavam no Brasil há poucos dias, mas vizinhos contaram que eles estavam morando no apartamento havia três meses. A polícia busca o contrato de locação do imóvel para apurar a identificação completa de Pinochet.