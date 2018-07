Polícia prende quadrilha composta por PMs na Bahia

Onze pessoas foram presas na madrugada desta terça-feira, 23, acusadas de assaltar caixas eletrônicos do Banco Bradesco na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Entre os presos, segundo a polícia, estão dois policiais militares. Após investigações, foram presos na Praça Abdon Serra, Zózimo dos Santos Bispo, Ávila Cezar Alves Santos, Josemário Quintino Sá, Ézio Lopes de Souza, Dorgival Agre Barreto de Araújo, Diogo Alves Lima, Carlos Eduardo da Silva, Rogério César Alves Fonseca, Humberg Alves Lima. Foram presos também o sargento Fabiano Vasconcelos Barros, acusado de vender um radiotransmissor da corporação para que a quadrilha monitorasse a comunicação da polícia e ainda de desviar as viaturas das proximidades da agência bancária, e o sargento Thomaz Carvalho Cruz, acusado de fazer a segurança nas proximidades do banco. A quadrilha utilizava três veículos, um Mitsubishi L200, um Vectra e um Fiesta, para os assaltos. Com eles foram encontrados cerca de R$ 7 mil, um notebook, jóias e roupas. Os integrantes da quadrilha foram apresentados na delegacia de Paulo Afonso onde foi lavrado o flagrante, e os militares encontram-se custodiados no 20.º Batalhão da PM.