Polícia procura motoristas envolvidos em acidentes em SP

No primeiro acidente, registrado no quilômetro 175 da Assis Chteaubriand, o motorista de um VW Gol, com placas de Jaboticabal, interior de São Paulo, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um Fiat Pálio, que parou atravessado na pista e foi colhido por outro Gol. Franciele Vanzei e sua filha, Maria Eduarda, de 11 meses, que estavam no Pálio, morreram. O motorista do veículo, João Eduardo Vanzei, foi internado com fratura e em estado de choque.

No segundo veículo Gol que bateu no Fiat, estava a médica veterinária Ariane Catarina Gava, de 35 anos, que tinha dado carona para Raimunda Dionizio, de 68. As duas também morreram. O Gol que provocou o acidente foi localizado a 700 metros do local da batida, abandonado. O motorista, não identificado até o momento, tinha fugido, sem prestar nenhum socorro.

O segundo acidente ocorreu quando o motorista Carlos Sérgio Scaliante, 52 anos, que dirigia um caminhão, tentou evitar um acidente na pista interior-capital da rodovia Washington Luis, no município de Mirassol. Um Golf bateu na roda do caminhão durante uma tentativa de ultrapassagem. Segundo o motorista do Golf, um Fiat Punto, que seguia atrás dele, também saiu para ultrapassar e o jogou contra o caminhão. Na tentativa de se afastar do Golf, Scaliante perdeu o controle do caminhão, que tombou no canteiro central. Tanto o motorista quanto seu ajudante, identificado como Marcos Alexandre dos Santos, morreram. O motorista do Punto ainda não foi localizado