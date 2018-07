Polícia tem projetos para cortar plantões em DPs Três das oito delegacias seccionais de São Paulo já concluíram estudos de mudança nos horários dos distritos policiais, com o fechamento de parte deles à noite, aos finais de semana e aos feriados, e devem apresentar as propostas ao Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) entre fevereiro e março. Os projetos foram encomendados pelo Decap em novembro. Mudanças como essas já foram implantadas ao menos duas vezes nos últimos dez anos em São Paulo, sem sucesso. Na região da 7ª Seccional, na zona leste, onde vivem cerca de 1,5 milhão de pessoas, o projeto piloto prevê a restrição do horário de funcionamento em quatro distritos policiais: no Jardim dos Ipês (59º DP), na Cohab José Bonifácio II (103º DP), no Jardim Robru (67º DP) e em Artur Alvim (65º DP). Segundo o estudo, essas delegacias foram as escolhidas porque estão a menos de quatro quilômetros de distância de outros DPs e registraram poucos boletins de ocorrência entre janeiro e outubro do ano passado - período tomado como base para a análise. Questionado sobre o projeto, o delegado seccional da região, Rubens Resende Leite, afirmou que as mudanças têm como objetivo melhorar o atendimento, hoje precário, em algumas delegacias. As informações são do Jornal da Tarde.