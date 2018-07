Polícia usa helicópteros para garantir segurança no casamento real

A polícia de Londres já está checando regiões do centro da cidade para garantir a segurança durante o casamento do príncipe William com Kate Middleton, no dia 29 de abril.

Locais como postes de luz, bueiros e semáforos estão sendo verificados em busca de explosivos.

Até mesmo helicópteros estão sendo mobilizados na operação, que deve continuar até a data do matrimônio.

O sargento Richard Brandon explica que as aeronaves, equipadas com câmeras de vídeo, checam o topo de prédios e áreas inacessíveis aos policiais no solo.

Os helicópteros também enviarão imagens em tempo real para uma central de segurança durante a passagem do cortejo que acompanhará os noivos da Abadia de Westminster, onde será celebrado o casamento, até o Palácio de Buckingham, onde haverá uma recepção aos convidados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.