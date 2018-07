Policiais tentam capturar macaco em Tóquio

Os usuários de uma estação de trem no centro de Tóquio foram surpreendidos nesta quarta-feira com a presença de um visitante inusitado no topo de um quadro eletrônico de informações: um macaco. Cerca de cem policiais e funcionários da estação passaram horas tentando capturar o animal com a ajuda de redes. A polícia diz que não recebeu nenhuma informação sobre um macaco na região e que não tem idéia de onde ele veio. O macaco acabou descendo do quadro eletrônico, mas escapou de todas as redes, e saiu correndo, escapando para as ruas do bairro de Shibuya. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.