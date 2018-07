Policial militar à paisana é baleado em Guarulhos

Não há informações sobre o estado de saúde do policial militar, que estava de folga e foi socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos, de acordo com a PM.

Ainda segundo a corporação, ele estava no açougue, nas proximidades do número 2.600 da Faria Lima, quando os dois criminosos passaram e dispararam contra ele. O agente reagiu e teve início uma troca de tiros. O caso deve ser registrado no 6º Distrito Policial (Cambuci).