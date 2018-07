População confundiu peça de torre com avião Não houve queda de avião, na tarde de ontem, 24 no litoral norte de Pernambuco, em Ponta de Pedras, no município de Goiana, a 65 quilômetros do Recife. Uma peça de uma torre de petróleo que estava sendo transportada para o Porto de Suape foi confundida com um avião de pequeno porte no mar.