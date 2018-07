Poroshenko promete Ucrânia unida e diz que não cederá quanto à Crimeia

BY RICHARD BALMFORTH, REUTERS

O bilionário de 48 anos assumiu o cargo diante do Parlamento, aplaudido pelo Ocidente mas enfrentando uma crise imediata com a Rússia, já que revoltas separatistas se espalham pelo leste da nação.

A Rússia anexou a península da Crimeia em março, semanas após manifestações terem derrubado o antecessor de Poroshenko, o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovich. A anexação causou a maior crise das relações russas com o Ocidente desde o fim da Guerra Fria.

“Os cidadãos da Ucrânia nunca gozarão da beleza da paz a não ser que acertemos nossa relação com a Rússia. A Rússia ocupou a Crimeia, que era, é e será solo ucraniano”, afirmou Poroshenko.

O presidente, que ficou bilionário como empresário do setor de doces, é conhecido no país como o “Rei do Chocolate”. Ele disse que pretende em um futuro próximo assinar um acordo econômico para associação à União Europeia, o primeiro passo para se tornar membro permanente.

Esse plano afronta Moscou, que pretende manter a Ucrânia na sua esfera de influência pós-União Soviética.

Com a sua voz embargada de tanta emoção, Poroshenko salientou a necessidade de uma Ucrânia unida e a importância do fim do conflito que ameaça dividir ainda mais o país de 45 milhões de habitantes.

Ele disse que a Ucrânia não se tornará um Estado “solto”, como defende a Rússia.

Os ucranianos esperam que a eleição de Poroshenko, que é casado e tem quatro filhos, encerre o período mais turbulento da nação na era pós-Soviética.