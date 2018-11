Prédio destruído em incêndio será implodido em SP Está marcada para amanhã, às 17 horas, a implosão do prédio destruído na semana passada por um incêndio na Favela do Moinho, região central de São Paulo. A construção, que corre risco de desabar sobre a linha de trem da CPTM, é responsável pelo bloqueio atual entre as Estações Barra Funda e Luz, da Linha 7-Rubi, e Barra Funda e Júlio Prestes, da Linha 8-diamante.