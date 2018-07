Prefeito autoriza abertura do shopping JK Iguatemi

Responsável pelo empreendimento, a WTorre já concluiu a primeira fase de obras. A segunda deve ser parcelada em mais três etapas. A próxima a ser finalizada é a construção de uma faixa extra na Marginal do Pinheiros, em obras. A previsão é de que fique pronta até amanhã, permitindo a emissão do Termo de Recebimento e Liberação Parcial (Trap) nos próximos dias e abrindo o processo de liberação.

A mudança de postura tem por base uma brecha na lei, que permite dividir as medidas mitigadoras em fases distintas. Parecer jurídico emitido anteontem pela Procuradoria-Geral do Município considerou o processo legal. Segundo o procurador-geral do Município, Celso Augusto Coccaro Filho, apenas o parecer não libera o shopping.

"Esse é só um passo. Agora, cabe à Secretaria Municipal dos Transportes avaliar se as obras feitas até agora, especialmente a faixa extra na Marginal, amenizam os impactos que a abertura do shopping acarretará ao trânsito local. Depois, ainda será preciso obter o Habite-se."

O secretário municipal dos Transportes, Marcelo Branco, já sinalizou que as medidas devem ser aceitas, desde que vistoria da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não detecte falhas na nova pista.

O parcelamento das obras vai adiantar a inauguração do shopping, uma vez que a concessão do Habite-se pode ser feita até no mesmo dia, caso a documentação apresentada pela WTorre para fazer o pedido à Prefeitura esteja completa. No cenário anterior, a estimativa mais positiva era de terminar o viaduto que ligará a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek às pistas centrais da Marginal do Pinheiros, na altura do Parque do Povo, no prazo de um ano.

Escritórios

Com a liberação do Trap relativo ao shopping, Prefeitura e WTorre devem negociar prazos para a execução das demais obras exigidas para todo o complexo, que inclui três novas torres de escritórios - duas estão quase prontas, mas não poderão ser inauguradas. A terceira ocupará o antigo prédio da Daslu, que será totalmente repaginado e receberá também um teatro.

Além do viaduto, a construtora deve ainda promover a ligação do Parque do Povo à ciclovia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na Marginal do Pinheiros, por meio de uma ciclo passarela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.