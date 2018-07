Prefeito de Bogotá critica internação compulsória

Petro revelou que a prefeitura de Bogotá estuda implementar uma medida de tratamento dos dependentes químicos através da oferta controlada de drogas promovendo, assim, a redução do consumo e por fim o tratamento do usuário. De acordo com ele, a ideia é criar centros regulados de consumo, programa que já existe em 65 países do mundo, com o acompanhamento de médicos. "É muito mais eficaz do que a legalização das drogas", acredita.

Nesta manhã, Petro se encontrou com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, onde discutiram temas comuns entre as duas cidades, como mobilidade urbana, tarifa de ônibus, reciclagem de lixo e segurança pública. Segundo o prefeito colombiano, em junho a cidade de Bogotá deverá ser a sede de um encontro entre os prefeitos das principais cidades da América Latina.