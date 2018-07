Prefeitura de Itu decreta racionamento de água

Os quatro principais mananciais estão com menos da metade do nível normal para esta época - um deles está quase seco. Os bairros altos chegam a ficar 24 horas sem água. Uma nova estação de tratamento de água entrou em operação, mas não resolveu o problema, já que faltam chuvas.

Em Sorocaba, moradores de condomínios da zona norte interditaram a rua Atanázio Soares, uma das principais vias da região, em protesto contra a falta de água, na noite de terça-feira, 04. Com baldes e garrafas nas mãos, eles pararam o trânsito por uma hora, alegando que estavam sem abastecimento desde domingo. A Câmara aprovou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a falta de investimentos no abastecimento. Bairros altos chegam a ficar 24 horas sem água nas torneiras.

A prefeitura atribuiu o déficit no abastecimento a um aumento de 30% no consumo em razão do calor. Admitiu, no entanto, que o sistema de distribuição está defasado e informou que investe para ampliar em 40% a capacidade. A cidade consome 142 milhões de litros por dia, média de 236 por habitante. A principal fonte de abastecimento, a represa de Itupararanga, está com o nível 20% mais baixo que o normal nesta época.