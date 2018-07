Prêmio da Mega-Sena será dividido entre 4 apostadores Quatro apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1.086 da Mega-Sena, realizado ontem em Patos (PB), e vão dividir o prêmio de mais de R$ 55 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes premiados são de Ibirité (MG), Londrina (PR), Leme (SP) e São Bernardo do Campo (SP). Cada um levará um prêmio de aproximadamente R$ 14 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 06, 10, 23 e 45.