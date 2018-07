Presidente da ANA defende investimento em redundância

Segundo ele, os problemas enfrentados hoje pela população de São Paulo podem se repetir nos próximos anos. "Se tomássemos os cuidados que outras cidades do mundo tomam, teríamos segurança para passar, não só 2014, como os anos à frente, que também são incertos", completou.

As afirmações foram feitas durante lançamento do Programa Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), que tem o objetivo de garantir a oferta do líquido para uso humano e para as atividades produtivas, além de reduzir os riscos associados a eventos climáticos, como secas e cheias.