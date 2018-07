Presidente do CRM-PR renuncia em protesto ao Mais Médico Crítico do programa federal Mais Médicos, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), Alexandre Bley, renunciou ao cargo na noite de segunda-feira, 23. Caso continuasse no cargo, ele teria que assinar os registros provisórios dos médicos formados no exterior. O mandato de Bley, no entanto, terminaria na próxima semana.