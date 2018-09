Preso em SP acusado de enviar drogas a presídios Policiais civis prenderam hoje o motorista Jorge Lopes de Albuquerque, acusado de manter um esquema de envio de drogas para presídios. Ele foi encontrado num apartamento de um conjunto habitacional do bairro Jardim Helena, zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mulheres entravam no sistema prisional com a droga escondida em partes íntimas. Com o suspeito, foi apreendida uma quantidade ainda não estimada de cocaína, recipientes utilizados para acondicionar a droga, um fogão, um liquidificador, fitas adesivas e sacos plásticos.