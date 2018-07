Preso falso médico que atuava há 30 anos em SP Um homem de 74 anos que exercia a medicina ilegalmente há 30 foi preso em flagrante, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, na quarta-feira, 20. A ação foi feita por policiais civis da 2ª Delegacia do Consumidor, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).