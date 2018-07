Preso ferido em rebelião na PB está em estado grave

De acordo com o porta-voz do Batalhão de Operações Especiais (Bope), major Jerônimo Pereira Bisneto, a situação no PB1 já foi controlada e a polícia ocupou o local. Os presos dos dois pavilhões, que estavam rebelados dentro das celas, foram retirados, afirma Bisneto, e estão sendo contados.

A polícia ainda não sabe dizer se o tiro que atingiu um dos detentos foi disparado por algum agente militar ou se partiu de algum dos detentos em rebelião. "Há informações de que existe uma arma de fogo sob posse dos presos. Vamos realizar perícia no local do disparo para avaliar de onde veio o tiro que atingiu o detento", afirma Bisneto.

Segundo o agente do Bope, durante a rebelião, agentes da PM entraram no PB1 para tentar controlar a situação e o preso ferido estava no PB2, outro prédio localizado dentro da mesma penitenciária, a Romeu Gonçalves de Abrantes. Bisneto afirma que no prédio do PB2 havia apenas agentes penitenciários, mas não soube informar se esses homens têm posse de armas.