Presos 6 por venda de motos roubadas em lojas de SP A Polícia Civil deteve nesta manhã seis acusados de vender em lojas do centro e da zona leste de São Paulo peças e motocicletas roubadas. As prisões ocorreram no Jardim Elba e na Cidade Líder, na zona leste da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de uma motocicleta, uma arma e munições. A operação intitulada Cavalo de Aço contou com a participação de cinqüenta e cinco policiais, em 20 viaturas. O esquema começou a ser investigado há oito meses. Agora, a polícia busca pelos suspeitos dos roubos das motos.