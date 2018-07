Presos esposa e filho do traficante Fernando Português A Polícia civil prendeu hoje a esposa e o filho do traficante Fernando Português, acusado de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na comunidade do Fumacê, na zona oeste do Rio de Janeiro. Cristiane Vieira Soares e Fernando Gomes Silva Filho foram presos em cumprimento a mandado de prisão pelos policiais da 33ª DP (Realengo), após investigação da distrital sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na comunidade do Fumacê.