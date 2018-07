Princípe Harry fará visita ao Complexo do Alemão

O príncipe Harry visita na tarde deste sábado o Complexo do Alemão, um conjunto de favelas na zona norte do Rio. O filho caçula do príncipe Charles e da princesa Diana fará um passeio pela comunidade, onde também andará de teleférico. Harry deve ainda fazer uma visita a um ponto de ação comunitária na favela.

Na parte da manhã, o príncipe britânico cumpriu uma agenda dedicada ao esporte. No aterro do Flamengo, na zona sul da cidade, ele deu a largada a uma corrida de 1,6 km. Na praia, Harry ainda jogou rúgbi com crianças e vôlei com atletas brasileiros.

Este é o segundo dia de visitas do príncipe Harry ao Brasil. O jovem, terceiro na linha de sucessão ao reino britânico, veio divulgar a campanha Great, cujo objetivo é disseminar a imagem do Reino Unido como um País do esporte, do turismo e de negócios.