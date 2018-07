Prioridade da MMX é entregar Porto do Sudeste até o fim de 2013--CEO A prioridade da mineradora MMX, controlada por Eike Batista, é entregar o Porto do Sudeste, no Estado do Rio de Janeiro, até o final do ano, disse o presidente da empresa, Carlos Gonzalez, durante uma teleconferência com investidores nesta terça-feira, acrescentando que a desistência de um projeto no Chile seria "a prova disso".