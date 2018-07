Procon divulga nota sobre recall de xampu da Avon O Procon de São Paulo presta esclarecimentos sobre o recall do xampu da Avon Cosméticos. De acordo com comunicado distribuído à imprensa nesta quarta-feira pelo órgão de defesa do consumidor, a empresa divulgou, no último dia 4, que irá recolher o lote LP 3182 do Shampoo Avon Care Hidratante, de um litro, com data de fabricação de 13/11/2012 e validade até novembro de 2015.