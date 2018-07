Produção de petróleo em Baleia Azul sobe a 65 mil b/d

O campo, no pré-sal da porção capixaba da bacia de Campos, está atualmente com cinco poços produtores e dois injetores de água. A produção no local começou com 20 mil barris diários.

Com a produção em Baleia Azul a Petrobras espera alavancar sua produção total de petróleo no país, que vem caindo em 2012 e atingiu em setembro o menor volume desde abril de 2008.

Paradas para manutenção em algumas plataformas, iniciadas em agosto, foram as principais causas da queda de produção da estatal.

A Petrobras inaugurou oficialmente nesta terça-feira a plataforma Cidade de Anchieta, no campo de Baleia Azul, no complexo denominado Parque das Baleias.

A plataforma está instalada no poço 7-BAZ-02-ESS.

Outros nove poços (seis produtores e três injetores de água) serão interligados à plataforma futuramente.

(Reportagem de Leila Coimbra; texto de Gustavo Bonato)