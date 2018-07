Professores desarmam últimas barracas no Centro do Rio Professores grevistas da rede municipal de ensino do Rio desarmaram nesta quarta-feira, 02, as últimas seis barracas que restavam na rua Alcindo Guanabara, ao lado da Câmara de Vereadores. As barracas, ao longo das últimas semanas, abrigaram parte dos manifestantes que, no dia anterior, entraram em confronto violento com policiais militares.