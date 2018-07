Promotor insiste em barreira de som no Minhocão Apesar de a Prefeitura de São Paulo ter anunciado um projeto que prevê a demolição do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, na região central da capital, o Ministério Público (MP) vai manter uma ação na Justiça para obrigar o poder público a instalar barreiras acústicas no Elevado.