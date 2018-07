Promotor vai à Justiça contra nova inspeção veicular A Promotoria do Meio Ambiente só vai esperar o prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) sancionar as novas regras da inspeção veicular para tentar derrubar as mudanças na Justiça. O promotor José Eduardo Ismael Lutti diz que a proposta aprovada na quarta-feira (20) pela Câmara Municipal de São Paulo é ilegal, além de tornar nulos os efeitos do programa ambiental na cidade.