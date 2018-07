PSC decide manter pastor na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara A bancada do PSC, partido do deputado pastor Marco Feliciano (SP), decidiu mantê-lo no cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, afirmou nesta terça-feira o vice-presidente nacional do partido, Everaldo Pereira, apesar dos protestos devido a declarações consideradas racistas e homofóbicas,