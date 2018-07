Pub inglês luta para manter o nome 'Hobbit'

Um grupo de clientes do pub "The Hobbit" na cidade inglesa de Southampton iniciou uma campanha para que o local não seja impedido de fazer referências a obras do escritor J.R.R. Tolkien

Apesar de operar há 20 anos de forma temática, com drinks batizados como personagens de O Senhor dos Anéis por exemplo, o estabelecimento recebeu uma notificação da empresa detentora dos direitos autorais de as obras de Tolkien dizendo que o pub deve acabar com as referências.

A empresa Saul Zaentz Company (SZC), com sede na Califórnia, deu o prazo até maio para que o pub siga as exigências.

"Não é um roubo, eles não estão se apropriando indevidamente. É um tributo. Acho que seria muito errado transmitir a mensagem de que as pessoas aqui não podem ser inspiradas por uma pessoa tão importante para a literatura inglesa", diz a estudante Heather Cartwright, que lançou uma campanha no Facebook.

Até a manhã de quarta-feira, a página havia sido "curtida" por mais de 20 mil pessoas.

A dona do pub diz que não tem dinheiro para se envolver em uma batalha judicial contra uma grande empresa de Hollywood.