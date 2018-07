Quadrilha faz gerente de banco refém em Osasco-SP Uma gerente do Banco Itaú está sendo mantida refém desde o início da manhã de hoje por um grupo de criminosos em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), a gerente foi rendida em sua casa e levada para a agência bancária. Segundo a corporação, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negocia com a quadrilha a libertação da refém. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local.