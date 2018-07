Quadro clínico de Thiago Fragoso é estável, diz hospital

De acordo com Gustavo Nobre e Marcelo Kalichsztein, chefe do CTI e médico particular do ator, Thiago passa bem e está consciente. "Apenas para acompanhamento e observação, o ator permanecerá no CTI", diz nota do hospital. Thiago gravaria essa semana a novela da TV Globo "A Vida da Gente", mas por causa do acidente terá de ser substituído.

A atriz Danielle Winits, que também se acidentou, está bem. Foi mantida na Clínica São Vicente para exames, e por precaução. Machucou apenas a boca. Hoje, postou no Twitter: "Obrigada pelo imenso carinho!!! Eu estou bem e apenas torcendo pela rápida recuperação do meu amado parceiro @fragosothiago #forçathiago!"

Três pessoas que estavam na plateia, no teatro Oi Casa Grande, saíram com hematomas e escoriações. A peça está suspensa por enquanto e o dinheiro de quem comprou ingresso para ontem será devolvido.

Thiago e Danielle, protagonistas de "Xanadu", faziam um sobrevoo da plateia numa cena romântica de seus personagens e os quatro cabos de aço que os sustentavam se romperam. Uma perícia será feita para descobrir qual foi a causa do rompimento. Thiago ficou em pior estado porque estava sob Danielle no momento da queda.

A cena é um dos pontos altos do espetáculo. Cantando, Kira (Danielle) e Sonny (Thiago) "voam" do palco até o mezanino - ou seja, se os cabos tivessem se rompido um pouco depois, a queda teria tido consequências mais sérias; não só para os atores, mas também para os espectadores, já que eles passam bem perto das cadeiras em alguns pontos.