Queda de avião mata cinco no Mato Grosso do Sul A queda de uma aeronave de pequeno porte matou cinco pessoas nesse sábado, 19, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Força Aérea Brasileia (FAB), o avião decolou do Aeródromo de Teruel, na região metropolitana de Campo Grande, às 6h30 e sumiu do radar por volta das 8h. Poucos minutos antes, o piloto havia lançado sinal de emergência.