Queda de helicóptero em SP mata duas pessoas

De acordo com a PM, dois homens, um de 22 e outro de 32 anos, ocupavam a aeronave, que fazia um voo de instrução. As mortes foram instantâneas. Ao cair, o helicóptero, do modelo Robinson 22, rompeu o teto de zinco e despencou por cerca de 8 metros.

A aeronave decolou às 9h19 do Campo de Marte, em Santana, na zona norte da capital, e pertence à Master Escola de Aviação Civil, segundo a Infraero.

A escola informou que o helicóptero era uma aeronave de instrução, mas não confirmou se era ocupada por instrutor e aluno. Segundo a Master, uma nota oficial será divulgada em breve.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há interferências no trânsito na região.