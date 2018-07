Queda de ultraleve mata duas pessoas em Itapeva Um ultraleve caiu instantes depois de decolar do aeroporto de Itapeva, no sudoeste paulista, a 285 km de São Paulo. O aparelho bateu numa casa, pegou fogo e explodiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam no ultraleve morreram na hora. A aeronave de pequeno porte caiu no bairro Santa Maria, na periferia da cidade, a 500 metros do aeroporto. A casa atingida pelo avião em queda sofreu danos, mas os moradores não estavam no local naquela hora.