Quênia diz ter matado comandantes do Al Shabaab em ataque aéreo Militares quenianos mataram mais de 30 militantes do Al Shabaab, incluindo comandantes do grupo, disse um porta-voz nesta sexta-feira, na primeira grande ofensiva com ataques aéreos na Somália desde a retaliação pelos ataques dos militantes islâmicos a um shopping em Nairóbi.