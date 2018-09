Rebeldes tomam duas cidades na Costa do Marfim; civis morrem

Na segunda-feira, forças leais ao rival de Ouattara e atual líder do país, Laurent Gbagbo, abriram fogo contra civis em Abidjan, matando cerca de 10 pessoas, segundo a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em comunicado. O incidente mostra a crescente violência no conflito que surgiu no país da África Ocidental após as eleições.

Testemunhas e combatentes de ambos os lados do conflito disseram nesta terça-feira que os ex-rebeldes, que controlam o norte da Costa do Marfim desde a guerra civil de 2002-3, tomaram o controle da cidade de Daloa, antes dominada pelas tropas de Gbagbo, no oeste do país.

Eles também tomaram Duekoue, mais para o leste. As duas cidades são passagens em potencial para o principal porto de exportação de San Pedro, e a área que eles agora controlam produz cerca de 600 mil toneladas de cacau por ano, metade da produção total da Costa do Marfim.

Os combates estavam limitados a Abidjã e ao extremo oeste do país, mas as forças pró-Ouattara agora estão avançando no extremo leste, marchando para o sul, próximo à fronteira com Gana.

Uma nova onda de violência tomou conta do país depois das eleições presidencias em novembro passado. A ONU confirmou a vitória de Ouattara nos resultados, mas Gbagbo recusou-se a aceitar a derrota, reavivando uma guerra civil no país que a eleição pretendia encerrar.