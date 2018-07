Receita trimestral da Cisco cai menos que o esperado

A empresa teve queda menor que a esperada, de 0,5 por cento, nas receitas trimestrais.

A Cisco teve receitas de 12,4 bilhões de dólares, estáveis na comparação com o mesmo período do ano passado. A média dos analistas esperava 12,1 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O resultado é melhor que a projeção anunciada pela empresa, de um declínio das receitas entre 1 e 3 por cento no trimestre.

A Cisco teve lucro líquido de 2,8 bilhões de dólares no trimestre fiscal, estável na comparação com o ano anterior e lucro ajustado de 0,55 dólar por ação, superando a expectativa do mercado de 0,53 dólar.

(Por Marina Lopes)