Reforma da Feira da Madrugada começa hoje Está prevista para começar nesta segunda-feira, 3, a reforma do espaço onde acontece a Feira da Madrugada, no Brás, na região central de São Paulo. Após uma briga judicial entre a Prefeitura e os comerciantes, a feirinha foi fechada na última quarta-feira, 29. Em nota, a gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), informou que a duração estimada para as obras no local é de 60 dias. A previsão é de que a reforma custe cerca de R$ 4 milhões.