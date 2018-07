Reforma do Cristo Redentor será entregue nesta sexta Após ser atingido por raios (o mais recente deles em 16 de janeiro passado) que causaram pequenos danos à estátua, o monumento do Cristo Redentor, no alto do morro do Corcovado, na zona sul do Rio, foi submetido a uma reforma que começou em 21 de fevereiro e terminou há poucos dias. A cerimônia de entrega da obra de restauração vai acontecer às 8h desta sexta-feira, 11, no próprio monumento. Na ocasião, o arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, vai benzer a estátua.