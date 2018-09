Região do Autódromo de Interlagos tem trânsito ruim O trânsito estava complicado no entorno do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no fim da tarde deste domingo, 2. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 17h55, o motorista enfrentava lentidão nas Avenidas Robert Kennedy e Interlagos. A primeira estava congestionada por 2 km, no sentido centro, da Avenida Senador Teotônio Vilela até a Rua Berta Waitman. Na segunda, havia morosidade por 700 metros, no sentido bairro, entre as Praças Batista Botelho e Moscou. A maior fila de engarrafamento da cidade era registrada na Marginal do Pinheiros: 3,4 km, a partir da Ponte João Dias, no sentido Interlagos. Já quem retornava para a capital deparava-se com pontos de lentidão nas Rodovias Presidente Dutra, entre os km 156 e 157, em São José dos Campos, e Castelo Branco, do km 16 (Osasco) ao 13 (Cebolão), e no trecho de serra da pista norte da Imigrantes. Desde às 15h30, o Sistema Anchieta-Imigrantes funciona no esquema 2 por 8, da Operação Subida - as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e a sul da Anchieta é usada por quem segue para a região da Baixada Santista, no litoral.