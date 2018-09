Rei mais jovem do mundo é coroado no Butão

O novo rei do Butão, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, de 28 anos, foi coroado nesta quinta-feira tornando-se o monarca mais jovem do mundo. Ele se converteu no chefe de Estado da mais nova democracia do planeta depois que seu seu pai abdicou em 2006, como parte de um plano de cinco anos para a introdução gradual de uma monarquia constitucional no país. As primeiras eleições parlamentares no Butão foram realizadas em março. O primeiro-ministro Lyonchhen Jigmi Y Thinley disse que três astrólogos iluminados propuseram conjuntamente o dia 6 de novembro como o mais auspicioso para a ocasião histórica. A cerimônia de coroação do jovem, que é solteiro e freqüentou a Universidade de Oxford, foi realizada no palácio real na capital do Butão, Timfu. O país está situado na cordilheira do Himalaia entre a China e a Índia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.