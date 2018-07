Reintegração de posse causa tumulto em SP

Cerca de 100 pessoas participam do protesto, de acordo com a PM. O grupo, em confronto com a polícia, iniciou um incêndio no local e os bombeiros foram chamados para combater as chamas. Quatro viaturas, no total, foram encaminhadas até o endereço.

Por conta da interdição da Avenida Zaki Narchi, a CET montou desvios para os motoristas que trafegam na região. Para seguir no sentido bairro, a companhia recomenda as Avenidas Cruzeiro do Sul e Ataliba Leonel. No sentido centro, o desvio está sinalizado desde a Avenida Zaki Narchi até a Avenida Otto Baumgart.