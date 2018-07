Renato Aragão é transferido para outro hospital O humorista Renato Aragão foi transferido na noite desta quarta-feira, 26, do Hospital Barra D''Or, na Barra da Tijuca, para o hospital Samaritano localizado na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do hospital, hoje, ele está clinicamente bem, estável, dando continuidade ao tratamento da infecção urinária com antibiótico venoso.