O último caso ocorreu na quinta-feira. Eram 20 horas quando quatro homens armados entraram em um restaurante na Rua Antônio Bicudo, em Pinheiros. Levaram dos clientes joias, três iPhones, um relógio, R$ 615 em dinheiro e fugiram em um Fiesta prata, não identificado. A Polícia Militar informou ter reforçado o policiamento na região, que é feito por policiais do 23º Batalhão. As informações são do Jornal da Tarde.