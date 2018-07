Retomadas buscas a desaparecidos em naufrágio no AM Equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas retomaram na manhã de hoje as buscas por dois desaparecidos em um naufrágio ocorrido na madrugada de ontem no Rio Solimões. A embarcação saiu de Manaus e afundou parcialmente depois de bater no tronco de uma árvore na boca do Rio Anamã, no município de Anori. De acordo com os bombeiros, 92 pessoas estavam no barco no momento do acidente - 90 foram resgatadas por ocupantes de outra embarcação que passava pelo local.